Блогер-миллионник Аяз Шабутдинов вышел на связь из СИЗО

Пока адвокаты блогера-миллионника Аяза Шабутдинова работают над тем, чтобы чтобы доказать его невиновность, «самый крупный в стране инфомошенник» ( по мнению главы Лиги безопасного Интернета Екатерины Мизулиной) пытается освоиться в СИЗО.
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