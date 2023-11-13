Блогер-миллионник Аяз Шабутдинов вышел на связь из СИЗО

Пока адвокаты блогера-миллионника Аяза Шабутдинова работают над тем, чтобы чтобы доказать его невиновность, «самый крупный в стране инфомошенник» ( по мнению главы Лиги безопасного Интернета Екатерины Мизулиной) пытается освоиться в СИЗО.