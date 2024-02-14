ИИ показал, что если бы «Гарри Поттер» был мультиком Недавно энтузиасты при ...

ИИ показал, что если бы «Гарри Поттер» был мультикомНедавно энтузиасты при помощи ИИ перенесли героев «Гарри Поттера» в миры мультсериала «Рика и Морти» и аниме «Наруто», а теперь решили превратить их в персонажей классических мультфильмов Disney.
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