ИИ показал, что если бы «Гарри Поттер» был мультиком Недавно энтузиасты при ...

ИИ показал, что если бы «Гарри Поттер» был мультикомНедавно энтузиасты при помощи ИИ перенесли героев «Гарри Поттера» в миры мультсериала «Рика и Морти» и аниме «Наруто», а теперь решили превратить их в персонажей классических мультфильмов Disney.