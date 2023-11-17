Вскрылись подробности страшного пожара в Китае: погибли десятки человек

Пожар в офисе китайской угольной компании унес жизни 26 человек. Еще По меньшей мере 38 человек получили ранения в результате инцидента на угольной шахте Yongju coal mine company в городе Люлян, провинция Шаньси на севере Китая.
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