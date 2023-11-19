Глава МИД Австрии счел верным приглашение Лаврова на саммит ОБСЕ в Скопье

Руководитель австрийского министерства иностранных дел Александер Шалленберг счел верным приглашение своего российского коллеги Сергея Лаврова на саммит ОБСЕ, который состоится с 30 ноября по 1 декабря в столице Северной Македонии.
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