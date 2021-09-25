Следственный комитет возбудил уголовное дело о нападении на фельдшера в Томске

АртемПолитикаСледственный комитет возбудил уголовное дело о нападении на фельдшера в ТомскеСначала напавшего привлекли к административной ответственности, но позже СК забрал у полиции материалы дела.Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьbianka БелаяНе верится дажеАМАршак Меликджаняннужно давать за мед. работников, образования и вообще сой сферу реальные срока, а то совсем народ охренел с дерьмократией и вседозволенностью.АМАршак Меликджанян(сой сферу) работников соц. сферыГгалинаТакие подлежат немедленой высылке из страны без права въезда.Комментировать
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