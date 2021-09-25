Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    В онлайн голосовании в процессе голосования, можно посмотреть сколько человек проголосовало. А вот после того как гол...Партия Роста треб...
  • галина
    Такие подлежат немедленой высылке из страны без права въезда.Следственный коми...
  • Аршак Меликджанян
    (сой сферу) работников соц. сферыСледственный коми...

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нападении на фельдшера в Томске

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нападении на фельдшера в Томске

Сначала напавшего привлекли к административной ответственности, но позже СК забрал у полиции материалы дела.

Вернуться к статье
41
Обсудить
bianka Белая
Не верится даже
Аршак Меликджанян
нужно давать за мед. работников, образования и вообще сой сферу реальные срока, а то совсем народ охренел с дерьмократией и вседозволенностью.
Аршак Меликджанян
(сой сферу) работников соц. сферы
галина
Такие подлежат немедленой высылке из страны без права въезда.

Картина дня

наверх