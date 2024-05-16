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Петербургский дневник

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Стало известно, почему Апраксин двор не могут начать реконструировать

Стало известно, почему Апраксин двор не могут начать реконструировать

Основной собственник не готов к реализации этого проекта Строительная компания GloraX столкнулась с некоторыми проблемами в начале проекта реконструкции Апраксина двора в Петербурге из-за разногласий с другим крупным застройщиком — КЦ «Питер», сообщает «РБК Петербург».

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