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Царьград

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Россия исключит сырьевые проекты из технологического суверенитета

Россия исключит сырьевые проекты из технологического суверенитета

Министр экономики России Максим Решетников объявил об исключении некоторых сырьевых проектов из программы технологического суверенитета.

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