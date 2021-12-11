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Антония Сьюзен Байетт: «Дева в саду»

Антония Сьюзен Байетт: «Дева в саду»

«Сноб» публикует отрывок из романа, ставшего первой частью тетралогии «Квартета Фредерики» Слева: обложка книги; справа: Антония Сьюзен Байетт Издательство: «Азбука-Аттикус» / Фото: Fred Ernst / Wikimedia Commons Влюбленные женщины Сестры, уже в ночной одежде, сидели у электрического камина в комнате Стефани.

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