CNN: США исключают наступательные удары по хуситам в Йемене

США не планируют наносить наступательные удары по позициям движения «Ансар Аллах» в Йемене. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников.
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