Глава Росатома Лихачев оценил новую лабораторию в Железногорске

В Железногорске начал работу современный лабораторный комплекс дозиметрии внутреннего облучения. Запуск объекта состоялся в рамках рабочей поездки генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева на площадки ФГУП «ГХК».
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