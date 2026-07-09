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Глава Росатома Лихачев оценил новую лабораторию в Железногорске

Глава Росатома Лихачев оценил новую лабораторию в Железногорске

В Железногорске начал работу современный лабораторный комплекс дозиметрии внутреннего облучения. Запуск объекта состоялся в рамках рабочей поездки генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева на площадки ФГУП «ГХК».

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