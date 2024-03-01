Теннисист Медведев: мне жаль Рублева, потому что он мой хороший друг

Российский теннисист, четвертая ракетка мира Даниил Медведев на пресс-конференции кратко высказался о скандале, в который угодил его соотечественник и друг Андрей Рублев, поругавшийся с судей по ходу матча турнира ATP-500 в Дубае.
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