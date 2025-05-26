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Царьград

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Мохамед Салах: почему он выбрал «Ливерпуль», а не Саудовскую Аравию?

Мохамед Салах: почему он выбрал «Ливерпуль», а не Саудовскую Аравию?

Мохамед Салах, нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта, продлил контракт с клубом до 2027 года, несмотря на интерес саудовских команд.

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