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Календарь прививок

Детский Национальный календарь профилактических прививок – это документ, утверждаемый Приказом Минздравсоцразвития РФ и определяющий сроки и типы вакцинаций, проводимых бесплатно и в массовом порядке, в соответствии с программой ОМС.

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