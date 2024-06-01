Календарь прививок

Детский Национальный календарь профилактических прививок – это документ, утверждаемый Приказом Минздравсоцразвития РФ и определяющий сроки и типы вакцинаций, проводимых бесплатно и в массовом порядке, в соответствии с программой ОМС.
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