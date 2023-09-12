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Единая лига ВТБ проводит лагерь для потенциальных судей чемпионата в Ижевске

В Ижевске с 8 по 15 сентября проходит лагерь для потенциальных судей Единой лиги ВТБ. Лагерь организован в рамках 9-го традиционного Всероссийского турнира по баскетболу среди мужских команд.

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