Южноуральские единороссы вляпались в историю: Генсовет ЕР отменил итоги праймериз в Челябинске

Президиум Генсовета «Единой России» упрекнул челябинское руководство партии в формализме. Как передает корреспондент РИА «Новый День», президиум Генсовета «Единой России» аннулировал результат руководителя регионального исполкома партии в Челябинской области Виталия Маслова, победившего в предварительном голосовании, в пользу участника СВО.
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