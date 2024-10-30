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На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в Херсонской области

На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в Херсонской области

Как рассказал назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин, на подконтрольной Киеву части Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры, пишет РИА «Новости».

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