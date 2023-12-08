Мама погибшего Героя России рассказала, почему попросила Путина вновь стать президентом

Обратившиеся к Владимиру Путину с вопросом, будет ли он принимать участие в выборах президента России в 2024 году, после церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле хотели показать, что поддерживают его, и никто кроме него не способен завершить поставленные спецоперацией цели.