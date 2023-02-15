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«Барселона» оценивает Фати в 100 млн евро. Он интересен «МЮ», «Ливерпулю» и «Арсеналу»

«Барселона» оценивает Фати в 100 млн евро. Он интересен «МЮ», «Ливерпулю» и «Арсеналу»

«Барселона» может продать Ансу Фати за крупную сумму при необходимости. Официальные лица каталонцев заявляют, что вингер не продается, что из-за финансовых проблем может рассмотреть вариант с его уходом.

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