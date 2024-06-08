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В Латвийском национальном театре Чулпан Хаматова сыграет на русском языке

По непроверенным сведениям, сбежавшая из России после начала спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины актриса Чулпан Хаматова, наконец, получила роль на русском языке в одном из спектаклей в Латвийском национальном театре.

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