В Латвийском национальном театре Чулпан Хаматова сыграет на русском языке

По непроверенным сведениям, сбежавшая из России после начала спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины актриса Чулпан Хаматова, наконец, получила роль на русском языке в одном из спектаклей в Латвийском национальном театре.
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