Сильный ветер нарушил работу аэропорта Нового Уренгоя – суда не вылетают и не приземляются

Сильный ветер мешает работе аэропорта Нового Уренгоя – суда не могут взлететь и приземлиться. Прибывающие самолёты отправлены на запасные аэродромы в другие города Ямала и ХМАО, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
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