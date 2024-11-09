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В Нигерии заявили о выгоде партнерства с Россией для стран Африки

В Нигерии заявили о выгоде партнерства с Россией для стран Африки

Страны Африки нуждаются в партнерстве с Россией, потому что она предлагает им самые выгодные условия, заявил 9 ноября «Известиям» нигерийский посол молодежи, основатель международной НКО Jet Age Nation Builder Янг Пьеро Оматсэйе на полях первой министерской конференции форума партнерства Россия – Африка.

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