В Нигерии заявили о выгоде партнерства с Россией для стран Африки

Страны Африки нуждаются в партнерстве с Россией, потому что она предлагает им самые выгодные условия, заявил 9 ноября «Известиям» нигерийский посол молодежи, основатель международной НКО Jet Age Nation Builder Янг Пьеро Оматсэйе на полях первой министерской конференции форума партнерства Россия – Африка.