Ощелачивание и очищение всех систем организма

Листовая зелень ощелачивает многие системы организма – в особенности лимфатическую. Именно она имеет наивысший риск окисления, так как подвергается постоянной атаке химикалий, кислот, пестицидов, тяжелых металлов и патогенных микроорганизмов.
Листовая зелень ощелачивает многие системы организма – в особенности лимфатическую. Именно она имеет наивысший риск окисления, так как подвергается постоянной атаке химикалий, кислот, пестицидов, тяжелых металлов и патогенных микроорганизмов.
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