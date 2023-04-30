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Ощелачивание и очищение всех систем организма

Ощелачивание и очищение всех систем организма

Листовая зелень ощелачивает многие системы организма – в особенности лимфатическую. Именно она имеет наивысший риск окисления, так как подвергается постоянной атаке химикалий, кислот, пестицидов, тяжелых металлов и патогенных микроорганизмов.

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