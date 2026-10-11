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SPLETNIK

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Никита Пресняков с возлюбленной повторил культовые образы его отца и матери Кристины Орбакайте

Никита Пресняков с возлюбленной повторил культовые образы его отца и матери Кристины Орбакайте

35-летний Никита Пресняков с 27-летней возлюбленной Кариной Филимоновой повторили культовые образы его 58-летнего отца Владимира Преснякова и 55-летней матери Кристины Орбакайте.

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