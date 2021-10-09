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Что понял колумнист "Родины", неожиданно прочитавший четыре письма Бродского

Что понял колумнист "Родины", неожиданно прочитавший четыре письма Бродского

И они помогли мне разгадать тайну моей любимой Венеции.СонВ какой-то момент я понял, что сплю. Вот мой сон: прямо от меня, через небольшой мостик горячим мрамором уходила вдаль набережная Неисцелимых, слева - через пролив Джудекка, сверкавший солнечными бликами, виднелась великолепная палладианская церковь Реденторе, еще левее - тоже творение Палладио - остроконечная крыша колокольни Сан-Джорджо Маджоре, позади сквозь туманную знойную дымку проступали контуры величественного и прекрасного собора Санта Мария делла Салюте.

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