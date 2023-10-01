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Россиян будут жестче наказывать за неявку в военкомат

Россиян будут жестче наказывать за неявку в военкомат

Закон об увеличении штрафов за неявку в военные комиссариаты вступил в силу. Проект предполагает наказание также за неоказание содействия военкоматам в мобилизационной работе и непредоставление списков подлежащих мобилизации граждан.

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