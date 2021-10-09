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Как понять, есть ли у вас депрессия, и почему ее нельзя запускать

Как понять, есть ли у вас депрессия, и почему ее нельзя запускать

Блажь или болезнь? В нашей стране не принято относиться к депрессии, как к тяжелому заболеванию. «Соберись, возьми себя в руки», «другим гораздо хуже, у тебя все хорошо» - подобные советы может услышать человек, страдающий от данного расстройства.

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