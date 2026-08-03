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Аргументы недели

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Месть за «заколдованного» брата: в Ингушетии трое мужчин пошли на убийство соседа

Месть за «заколдованного» брата: в Ингушетии трое мужчин пошли на убийство соседа

Троих мужчин задержали по подозрению в убийстве 52-летнего жителя Сунжи. По информации РЕН ТВ, двое нападавших в масках пришли к дому жертвы, где один из них несколько раз выстрелил в хозяина.

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