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Путин сообщил, чем ответит Россия на кассетные боеприпасы у ВСУ

Президент Владимир Путин рассказал, что Россия зеркально ответит в случае применения кассетных боеприпасов со стороны ВСУ.

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Комментарии
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ФФ
Фуат Фаритович Шаяхметов
Пару ядерных взрывов лучше тысячи слов.
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15 час.
МЗ
Матвей Зайчиков
Это точно, сразу отпадут желания дальше пакостить и снабжать оружием укровермахт и нацисткую хунту Усраины
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10 час.

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