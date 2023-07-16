Путин сообщил, чем ответит Россия на кассетные боеприпасы у ВСУ

7 новостейПодписатьсяПутин сообщил, чем ответит Россия на кассетные боеприпасы у ВСУПрезидент Владимир Путин рассказал, что Россия зеркально ответит в случае применения кассетных боеприпасов со стороны ВСУ.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииФФФуат Фаритович ШаяхметовПару ядерных взрывов лучше тысячи слов.Ответить15 час.МЗМатвей ЗайчиковЭто точно, сразу отпадут желания дальше пакостить и снабжать оружием укровермахт и нацисткую хунту УсраиныОтветить10 час.
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