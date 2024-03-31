В Россию приехала мини-версия легендарного минивэна Mitsubishi Delica

Компания Mitsubishi прославилась в России в 90-х не только своими легендарными моделями Lancer и Pajero, но и минивэном Delica, который неожиданным образом оказался для многих отличным «проходимцем» и очень надежным автомобилем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)