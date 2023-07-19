Царьград

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"Неверный сигнал": ЕС просит Аргентину не присоединяться к БРИКС

"Неверный сигнал": ЕС просит Аргентину не присоединяться к БРИКС

Евросоюз просит Аргентину отложить вступление в БРИКС. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

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Комментарии
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вага карлито
Очень похоже на то что ломается механизм воздействия на априори послушных что как раз и является признаком начала распада всего того что   смог сколотить коллективный запад! Все почувствовали  что хватка ослабла и сил для давления уже практически нет!)) Коротко снежный ком покатился с горы набирая обороты!
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