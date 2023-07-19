"Неверный сигнал": ЕС просит Аргентину не присоединяться к БРИКС

вага карлито

Очень похоже на то что ломается механизм воздействия на априори послушных что как раз и является признаком начала распада всего того что смог сколотить коллективный запад! Все почувствовали что хватка ослабла и сил для давления уже практически нет!)) Коротко снежный ком покатился с горы набирая обороты!