Кайо Санта-Мария – один из самых драгоценных камней в ожерелье островков на севере центрального региона Кубы Вилья-Клара, архипелага, заслужившего название Садов короля, где разворачивается действие рассказов Хемингуэя.
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