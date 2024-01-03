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Кайо-Санта-Мария

Кайо-Санта-Мария

Кайо Санта-Мария – один из самых драгоценных камней в ожерелье островков на севере центрального региона Кубы Вилья-Клара, архипелага, заслужившего название Садов короля, где разворачивается действие рассказов Хемингуэя.

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