Ожидаемо скромные системные требования Dragon Quest III HD-2D Remake без Denuvo В Steam появил...

Ожидаемо скромные системные требования Dragon Quest III HD-2D Remake без DenuvoВ Steam появились системные требования пошаговой JRPG Dragon Quest III HD-2D Remake от Team Asano, Artdink и Square Enix, и этот тот случай, когда к телу допустят даже владельцев устаревших ПК.