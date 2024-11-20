Эксперт назвал самый невыгодный месяц для отпуска в будущем году

Наименее выгодными месяцами для отпуска в следующем году станут январь, май, июнь и ноябрь из-за малого количества рабочих дней, сообщил РИА Новости руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин .
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