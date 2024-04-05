Издание The Verge подтвердило, что Gears of War 6 представят уже в июне Издание The Verge оп...

Издание The Verge подтвердило, что Gears of War 6 представят уже в июнеИздание The Verge опубликовало статью, в которой поделилось имеющейся информацией касательно планов компании Microsoft на грядущую презентацию, которая состоится 9 июня.
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