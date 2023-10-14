А вы за кого? И, главное, кого слушает Восток...

z zhanna Можно жить мирно,как соседи,а не как плесень.

Зоя Копань Наш президент и наш МИД придерживается нейтралитета , но если ЦАХАЛ будет обстреливать Сирию то им наверное мало не покажется! В Израиле сейчас выросло другое, потребительское общество, забывшее что такое горе и сейчас как и Европа считает что они "цветущий сад" а остальные человекоживотные! Все эти картинки со вспоротыми живота у младенцев может быть постановкой уж этому они научились у гегемона, Ирак в пример!