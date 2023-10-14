А вы за кого? И, главное, кого слушает Восток...

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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z
zhanna
Можно жить мирно,как соседи,а не как плесень.
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19 час.
Зоя Копань
Наш президент и наш МИД придерживается нейтралитета , но если ЦАХАЛ будет обстреливать Сирию то им наверное мало не покажется! В Израиле сейчас выросло другое,  потребительское общество, забывшее что такое горе и сейчас как и Европа считает что они &quot;цветущий сад&quot; а остальные человекоживотные! Все эти картинки со вспоротыми живота у младенцев может быть постановкой уж этому они научились у гегемона, Ирак в пример!
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17 час.
Зоя Копань
Вы знаете и арабы &quot;хороши&quot;, сектор Газа жил только на подаяния, на гуманитарку, они разучились работать, не добивались своего  утверждения своего государства, поэтому то Египет их и не принимает,  боится что запустит вместе с беженцами их боевиков! Конечно их жаль, ведь евреи очень хитро сделали с этим анклавом, от них вода  и свет поступали,(могли в любой момент прекратить, если что им не понравиться) через них шло продовольствие и гуманитарку со всего мира!
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17 час.

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