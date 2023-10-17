БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Евгений Алексеенко
    История рассудит,а сейчас он не достигаем.А Государство страдает,его народ.По данным пограничной службы ФСБ и миграци...Дмитрий Аграновск...
  • Владимир Минаков
    "какой-то курьер, развозящий на "Дэу Матизе" продукты, получает 120–150 тысяч. И омоновец, который каждый день рискуе...ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ...
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    Нам с вами туда "лезть" действительно опасно. Но у нас же есть Государство!   Или нет?Дмитрий Аграновск...

Дмитрий Аграновский: Трудовая миграция — это огромный бизнес, куда лезть опасно

Дмитрий Аграновский: Трудовая миграция — это огромный бизнес, куда лезть опасно

В миграционной политике Россия наступает на те же грабли, что и ЕС Вера Жердева Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Материал комментируют: Дмитрий Аграновский Современная миграционная политика ЕС может привести Европу к гражданской войне — такой печальный для Старого Света прогноз сделал американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Непонятна логика действий российского Президента: то он «Калибрами» «гасил» Игил в Сирии, за тысячи километров от России, а сейчас миллионами напустил их в Россию?!
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5 час.
Evgenija Palette
Нам с вами туда &quot;лезть&quot; действительно опасно. Но у нас же есть Государство!   Или нет?
Ответить
4 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
История рассудит,а сейчас он не достигаем.А Государство страдает,его народ.По данным пограничной службы ФСБ и миграционной статистики МВД РФ, по итогам 2022 года в Россию приехали 3,47 млн. трудовых мигрантов. Это на 871 тыс. человек больше, чем в 2021 году. Основной приток — более 90% - дала Средняя Азия: Узбекистан, Таджикистан и Киргизия.
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23 мин.

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