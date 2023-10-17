Дмитрий Аграновский: Трудовая миграция — это огромный бизнес, куда лезть опасно

Владимир Соловьев Непонятна логика действий российского Президента: то он «Калибрами» «гасил» Игил в Сирии, за тысячи километров от России, а сейчас миллионами напустил их в Россию?!

Evgenija Palette Нам с вами туда "лезть" действительно опасно. Но у нас же есть Государство! Или нет?