В миграционной политике Россия наступает на те же грабли, что и ЕС Вера Жердева Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Материал комментируют: Дмитрий Аграновский Современная миграционная политика ЕС может привести Европу к гражданской войне — такой печальный для Старого Света прогноз сделал американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети.
Дмитрий Аграновский: Трудовая миграция — это огромный бизнес, куда лезть опасно
Комментарии
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Владимир Соловьев
Непонятна логика действий российского Президента: то он «Калибрами» «гасил» Игил в Сирии, за тысячи километров от России, а сейчас миллионами напустил их в Россию?!
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5 час.
Evgenija Palette
Нам с вами туда "лезть" действительно опасно. Но у нас же есть Государство! Или нет?
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4 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
История рассудит,а сейчас он не достигаем.А Государство страдает,его народ.По данным пограничной службы ФСБ и миграционной статистики МВД РФ, по итогам 2022 года в Россию приехали 3,47 млн. трудовых мигрантов. Это на 871 тыс. человек больше, чем в 2021 году. Основной приток — более 90% - дала Средняя Азия: Узбекистан, Таджикистан и Киргизия.
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