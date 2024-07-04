Результат пересдачи будет окончательным, а предыдущий аннулируется.В Пермском крае около 1,3 тысячи учеников решили повысить баллы ЕГЭ и подали заявки на пересдачу.
В Прикамье около 1,3 тысячи учеников решили пересдать ЕГЭ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Петров
Бедные дети. Какой гиперстресс переживают... Я лет в 40 проснулся от ужаса, что экзамен не сдан... Потом говорю себе: "Ты давно всё сдал..." Никогда в мечтах не хотел возвращения молодости. Слава тебе, Господи, этот этап пережил... Теперь всё просто и спокойно: задача - пожить подольше и умереть аккуратно.
Ответить
18 час.
Свежие комментарии