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В Прикамье около 1,3 тысячи учеников решили пересдать ЕГЭ

В Прикамье около 1,3 тысячи учеников решили пересдать ЕГЭ

Результат пересдачи будет окончательным, а предыдущий аннулируется.В Пермском крае около 1,3 тысячи учеников решили повысить баллы ЕГЭ и подали заявки на пересдачу.

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Комментарии
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Владимир Петров
Бедные дети. Какой гиперстресс переживают... Я лет в 40 проснулся от ужаса, что экзамен не сдан... Потом говорю себе: &quot;Ты давно всё сдал...&quot; Никогда в мечтах не хотел возвращения молодости. Слава тебе, Господи, этот этап пережил... Теперь всё просто и спокойно: задача - пожить подольше и умереть аккуратно.
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