В Прикамье около 1,3 тысячи учеников решили пересдать ЕГЭ

Владимир Петров

Бедные дети. Какой гиперстресс переживают... Я лет в 40 проснулся от ужаса, что экзамен не сдан... Потом говорю себе: "Ты давно всё сдал..." Никогда в мечтах не хотел возвращения молодости. Слава тебе, Господи, этот этап пережил... Теперь всё просто и спокойно: задача - пожить подольше и умереть аккуратно.