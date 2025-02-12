Шольц заявил о необходимости предотвратить бесконечное наращивание вооружений

Необходимо предотвратить «бесконечное наращивание вооружений». Такое заявление 11 февраля сделал канцлер Германии Олаф Шольц в ходе мероприятия в Котбусе, где его спросили, что он намерен сделать для предотвращения роста количества жертв в конфликте на Украине.
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