Шольц заявил о необходимости предотвратить бесконечное наращивание вооружений

Необходимо предотвратить «бесконечное наращивание вооружений». Такое заявление 11 февраля сделал канцлер Германии Олаф Шольц в ходе мероприятия в Котбусе, где его спросили, что он намерен сделать для предотвращения роста количества жертв в конфликте на Украине.