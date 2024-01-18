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Жителя Камчатки обвинили в убийстве двух мужчин за один день

Жителя Камчатки обвинили в убийстве двух мужчин за один день

Пьяный мужчина зарезал знакомого, а затем расправился и со свидетелем, утверждает следствие.Следователи Петропавловска-Камчатского обвинили местного жителя в убийстве двух человек, совершённом в воскресенье, 14 января.

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