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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Zone of the Enders может получить ремейк Совсем недавно в сети появилась точная дата...

Zone of the Enders может получить ремейк Совсем недавно в сети появилась точная дата...

Zone of the Enders может получить ремейкСовсем недавно в сети появилась точная дата выхода ремейка Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, но, похоже, Konami не собирается останавливаться и уже планирует разработку переиздания еще одной игры, в создании которой принимал участие Хидео… источник#Konami #Metal_Gear_Solid.

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