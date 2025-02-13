Zone of the Enders может получить ремейк Совсем недавно в сети появилась точная дата...

Zone of the Enders может получить ремейкСовсем недавно в сети появилась точная дата выхода ремейка Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, но, похоже, Konami не собирается останавливаться и уже планирует разработку переиздания еще одной игры, в создании которой принимал участие Хидео… источник#Konami #Metal_Gear_Solid.