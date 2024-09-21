5 основных причин, почему болят колени

Те, кто страдает от боли в колене, знают, что они явно не одни. По данным национального центра статистики здравоохранения, 20 процентов взрослых, которые сообщают о хронической боли, сообщают о ней в коленях.
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