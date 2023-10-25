Приморским дружинникам начнут платить из бюджета

В среду, 25 октября, на заседании Законодательного Собрания Приморья народные избранники приняли сразу в трех чтения поправки в краевой закон, которые предусматривают финансовую выплату региональным дружинникам, сообщает ИА DEITA.
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