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Царьград

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Устроившие стрельбу у клуба Puzzle мигранты назвали мотивы своих действий

Устроившие стрельбу у клуба Puzzle мигранты назвали мотивы своих действий

Руководство заведения отказалось нанимать иностранцев в качестве охранников, чем очень их разозлило.В Приморье задержали иностранцев, которые в ночь на субботу, 13 июля, устроили стрельбу у входа в ночной клуб Puzzle в селе Андреевка.

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