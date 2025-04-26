Воздействие на нового канцлера: Путин уже разрабатывает стратегию против Фридриха Мерца?

Новое правительство Германии может пойти на сближение с Россией, пишет Bild. Путин планирует использовать компромиссы, достигнутые с правительством Трампа для того, чтобы склонить проамериканское правительство Мерца в сторону России, считают эксперты.
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