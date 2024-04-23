Орбакайте поставила жесткий ультиматум Пугачевой

Орбакайте и Пугачева. Фото: tvcenter.ruКонфликт между Аллой Пугачевой и Кристиной Орбакайте, вызванный резкими заявлениями Примадонны в адрес России, обострился, как утверждает таролог Марианна Абравитова.
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