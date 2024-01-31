Фармэксперт Полянская: происходит "вымывание" дешевых лекарств из аптечного сегмента

В России наблюдается "вымывание" дешевых препаратов из аптечного сегмента, в том числе благодаря росту покупательской способности жителей, отметила директор по коммуникациям Союза профессиональных фармацевтических организаций Олеся Полянская.
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