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Царьград

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The Guardian: Британки пожаловались на запах марихуаны на US Open

The Guardian: Британки пожаловались на запах марихуаны на US Open

На US Open в Нью-Йорке британские теннисистки, включая Кэти Боултер, пожаловались на запах марихуаны, мешающий концентрации.

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