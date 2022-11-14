Кухня и дом

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Если вы не являетесь обладателем загородной виллы, то, скорее всего, места на вашей кухне не так уж много

Если вы не являетесь обладателем загородной виллы, то, скорее всего, места на вашей кухне не так уж много

﻿Любая хозяйка знает, что уют и сама атмосфера в доме во многом начинается. с кухни. Даже сейчас женщины проводят там достаточно времени, чтобы подумать, как сделать это маленькое «женское королевство» стильным, современным, обустроенным и уютным.

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