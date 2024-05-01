Предварительную причину пожара на дачах в Читинском районе назвали власти

Чиновники предполагают, что в возгорании могут быть виноваты сами пострадавшие дачники.О предварительной причине пожара 1 мая Читинском районе на дачах в СНТ «Разведчик недр» сообщил глава муниципалитета Виктор Машуков.
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