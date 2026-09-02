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Минздрав дополнит программу диспансеризации

Минздрав дополнит программу диспансеризации

Минздрав России подготовил проект нового порядка проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения.

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